Oslo übernimmt Titel der "Grünen Hauptstadt Europas" von Nijmegen

Oslo darf sich in diesem Jahr "Grüne Hauptstadt Europas" nennen. Auf einer Eröffnungszeremonie im Rathaus der norwegischen Hauptstadt reichte die bisherige Titelträgerin, die niederländische Stadt Nijmegen, den Titel am Freitag offiziell an Oslo weiter. Mehr als 350 Veranstaltungen rund um das Thema Umwelt soll es in diesem Jahr nun in der Stadt geben.