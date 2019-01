Türkei: Weitere Konvois mit Kriegsgerät Richtung syrische Grenze

Quelle: AFP Dieses Foto vom 26. Dezember 2018 zeigt eine Reihe türkischer Panzer und Militärfahrzeuge, die in die Rebellenstadt al-Rai im Norden Syriens transportiert werden.

Die Türkei verstärkt trotz der Verschiebung einer geplanten Offensive gegen kurdische Truppen in Nordsyrien weiter die Streitkräfte an der Grenze zum Nachbarland. Unklar ist, ob sich die Türkei zukünftig auch stärker am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat beteiligt.