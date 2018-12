Russlands Inlandsdgeheimdienst FSB nimmt einen US-Bürger in Moskau wegen Spionage fest

Der Föderale Sicherheitsdienst Russlands (FSB) hat in Moskau einen US-Bürger wegen Spionage festgenommen. Wie der Inlandsgeheimdienst am Montag mitteilte, sei die Festnahme bereits am 28. Dezember 2018 erfolgt. Bei dem Verdächtigen handele es sich um Paul Whelan.