Australien entzieht IS-Anwerber Staatsbürgerschaft

Australien hat dem meistgesuchten Dschihadisten des Landes, Neil Prakash, die Staatsbürgerschaft aberkannt. Dies hat der australische Innenminister Peter Dutton verkündet.

Prakash, den Dutton als "eine äußerst gefährliche Person" bezeichnet hat, soll als Anwerber für die Terrororganisation "Islamischer Staat" tätig gewesen sein. Er habe dabei andere Personen zu Terroranschlägen in Australien ermutigt. "Bei der Gelegenheit hätte Herr Prakash Australier verletzen oder töten können. Unser Land wurde zu einem sichererem Ort, nachdem ihm die australische Staatsbürgerschaft aberkannt wurde“, so Peter Dutton. In seinem Heimatland wird Neil Prakash wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Rekrutierung von Terroristen angeklagt.

Mittlerweile sitzt der frühere IS-Anwerber in der Türkei in Haft, wo ihm wegen Terrorismusverdacht der Prozess gemacht wird. Im Juli hatte ein türkisches Gericht gegen die Auslieferung Prakashs an Australien entschieden.

