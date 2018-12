Rentner-Ehepaar an Heiligabend getötet - Tatverdächtiger gefasst

Quelle: www.globallookpress.com Rentner-Ehepaar an Heiligabend getötet - Tatverdächtiger gefasst

Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentner-Ehepaars an Heiligabend in Nordhausen haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Der 56-Jährige stamme aus dem Umfeld der Opfer und sei geständig, teilte die Polizei am Freitagabend mit.