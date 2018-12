Gericht in Krakau verurteilt Macher des ZDF-Mehrteilers "Unsere Mütter, unsere Väter"

Quelle: www.globallookpress.com Gericht in Krakau verurteilt Macher des ZDF-Mehrteilers "Unsere Mütter, unsere Väter" (Symbolbild)

Die Macher des ZDF-Mehrteilers "Unsere Mütter, unsere Väter" sind in Polen laut der Nachrichtenagentur PAP zu Schadenersatz und einer Entschuldigung verurteilt worden. Wie das Bezirksgericht in Krakau am Freitag auf seiner Webseite mitteilte, soll diese Entschuldigung sowohl im polnischen wie im deutschen Fernsehen verlesen werden.