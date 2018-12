Französische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen einer Inszenierung von Emmanuel Macrons Hinrichtung

Die Staatsanwalt der französischen Stadt Angoulême hat ein Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppe von "Gelbwesten"-Protestlern eröffnet, nachdem sie am vergangenen Freitag zum Schein das Köpfen des französischen Staatsoberhauptes Emmanuel Macron durchgeführt haben. Premierminister Edouard Philippe prangerte die Tat in seinem Twitter-Account an und meinte, dass "solche Handlungen einstimmig verurteilt und strafrechtlich verfolgt werden müssen".