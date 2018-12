Ebola-Patienten im Kongo nach Klinik-Angriff auf der Flucht

Quelle: www.globallookpress.com Ebola-Patienten im Kongo nach Klinik-Angriff auf der Flucht

Nach ihrer Flucht aus einem brennenden Ebola-Behandlungszentrum im Kongo sind mehrere Patienten noch nicht wieder zurückgekehrt. Die Klinik im ostkongolesischen Beni sei am Donnerstag von Demonstranten angegriffen worden, die gegen die Verzögerung ihrer Stimmenabgabe zur Präsidentenwahl protestierten, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Die wütende Menge habe das Behandlungszentrum geplündert und teils in Brand gesteckt.