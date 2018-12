Mehrere Verletzte bei Überfall auf Klosterkirche in Wien

Quelle: www.globallookpress.com Mehrere Verletzte bei Überfall auf Klosterkirche in Wien (Symbolbild)

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag eine Kirche in Wien überfallen. Nach angaben der österreichischen Polizei streckte sich die Tat über mehrere Stunden. Gegen 16:17 Uhr entdeckten die Beamten in der Klosterkirche Maria Immaculata in Strebersdorf mehrere gefesselte und teils schwer verletze Ordensbrüder. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei aus.