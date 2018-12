Proteste nach Wahlausschluss für einzelne Regionen in Kongo

Quelle: AFP

Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstag in der Demokratischen Republik Kongo gegen ihren Ausschluss von den Präsidentenwahlen am 30. Dezember protestiert. In vielen Städten im Osten des Landes gingen Einwohner auf die Straße, weil sie erst im März 2019 ihre Stimmzettel abgeben dürfen. Diese Entscheidung hatte die Wahlkommission am Mittwoch für rund 1,2 Millionen Wahlberechtigte in den Städten Beni, Butembo und Yumbi verkündet.