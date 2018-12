Indischer Chirurg ermordet Exfrau und gaukelt per Facebook vor, sie lebe – sieben Monate lang

Ein Chirurg aus Gorakhpur, einer Stadt im indischen Bundesstaat Uttar-Pradesh, wird beschuldigt, seine heimliche Zweitfrau ermordet zu haben – weil sie ihn erpresst hat. Der Mord ereignete sich frühestens in der ersten Juni-Woche, dennoch wurden Mörder und Komplizen erst am Samstag überführt: Der Arzt gaukelte Freunden und Verwandten der Frau wie auch der Polizei erfolgreich sieben Monate lang vor, sie sei am Leben, indem er auf ihren Social-Media-Profilen in ihrem Namen Posts veröffentlichte.