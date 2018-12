Drohne stoppt Einsatz von Löschflugzeugen in Australien

Quelle: Reuters Drohne stoppt Einsatz von Löschflugzeugen in Australien (Symbolbild)

Anscheinend sorgen Drohnen nicht nur bei den britischen Sicherheitskräften für Kopfschmerzen. Eine Drohne hat am Mittwoch für den Abbruch des Einsatzes von Löschflugzeugen in Australien gesorgt. Sieben Flugzeuge und Hubschrauber hatten ein Buschfeuer auf Bruny Island bei Hobart in Tasmanien bekämpft, als über dem Einsatzort eine Drohne gesichtet wurde, berichtete der Sender ABC. Alle Flüge wurden umgehend gestoppt.