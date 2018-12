Autodieb vom Objekt der Begierde gefangen – Norwegische Polizei muss Teenager befreien

Am Heiligabend hat die norwegische Polizei zu einem kuriosen Einsatz ausrücken müssen. Ein Teenager rief die Ordnungshüter in Trondheim an, weil er in einem fremden Auto eingesperrt war. Der 17-Jährige beichtete der Polizei, er habe den Wagen der Marke "Volvo" stehlen wollen.