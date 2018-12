Russischer Biathlon-Star Schipulin beendet Karriere

Quelle: Sputnik

Der russische Top-Biathlet Anton Schipulin beendet seine Karriere. Er werde an diesem Samstag ein letztes Mal starten, kündigte der 31-Jährige am Dienstag laut russischen Medien an. Der Staffel-Olympiasieger von 2014 tritt bei der World Team Challenge in der Veltins-Arena auf Schalke an. "Dieses Rennen ist für mich das letzte in meiner Profikarriere. Ich habe die ernsthafte Entscheidung getroffen", sagte Schipulin.