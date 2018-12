Afghanistan tauscht Verteidigungs- und Innenminister aus

Nach mehreren schweren Angriffen auf Sicherheitskräfte in den vergangenen Wochen hat die afghanische Regierung den Verteidigungsminister und den Innenminister des Landes ausgetauscht. Dies gab das Büro des Stabschefs des afghanischen Präsidenten am Sonntag bekannt. Assadullah Khalid soll in Zukunft das Verteidigungsressort leiten, Amrullah Saleh das Innenministerium.