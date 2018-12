"Wie grün sind deine Blätter!": Russische Bank bastelt Weihnachtsbaum aus Geldbündeln

Mitarbeiter einer russischen Bank haben ein Weihnachtsbäumchen im Wert von rund 2,4 Millionen US-Dollar zusammengebastelt. Der in einem streng bewachten Raum aufgestellte Tannenbaum bestand aus Geldbündeln mit Euro- und Dollar-Scheinen und war mit Kugeln und Lametta verziert. Auf diese Art und Weise nahm die Bank "Neyva" an einem Wettbewerb teil, den ein Nachrichtenportal in Jekaterinburg ausgeschrieben hatte.