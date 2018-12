Start- und Landebahn am Londoner Flughafen Gatwick nach langem Stillstand wieder geöffnet

Nach einem weitgehenden Stillstand wegen einer großangelegten Drohnen-Störaktion gibt es am Londoner Großflughafen Gatwick wieder Bewegung im Flugverkehr. "Die Start- und Landebahn in Gatwick ist derzeit geöffnet, und eine begrenzte Zahl von Flügen sind für Abflug und Landung eingeplant", teilte der Airport am Freitagmorgen auf seiner Webseite mit.