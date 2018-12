Russenfeindliches Vorgehen: Vergiftung von Skripals war Vorwand für Attacke gegen Russland

Quelle: Sputnik

Die Vergiftung des Ex-Spions Sergei Skripal und seiner Tochter Julia im März 2018 in Großbritannien war ein Vorwand für neue Sanktionen gegen Russland. Diese Meinung äußerte der russische Präsident Wladimir Putin am 20. Dezember bei seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau.