EU beschließt Schutz von Bauern gegen unfaire Handelspraktiken

Quelle: Reuters

Landwirte und Kleinbauern in Europa werden künftig besser vor unfairer Behandlung durch große Handelskonzerne geschützt. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel. Last-Minute-Stornierungen bei verderblichen Produkten etwa sind in Zukunft untersagt. Auch verspätete Zahlungen werden nicht mehr erlaubt sein. Die Regelungen sollen ab 2021 gelten.