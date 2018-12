Frankreichs Innenminister: Französische Polizei hat Terroranschlag auf Gelbwesten-Protest vereitelt

Quelle: Sputnik Christophe Castanere: Französische Polizei hat Terroranschlag auf Gelbwesten-Protest vereitelt (Archivbild: Ein bei Gelbwesten-Protesten von Randalierern angezündeter Wagen in Paris brennt aus. 08.12.2019)

"Am 14. November, drei Tage vor den ersten 'Gelbwesten'-Demonstrationen, haben wir eine Terrorzelle ausgehebelt, die einen Anschlag auf die Teilnehmer des Protests geplant hatte." Dies verkündete Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am Freitag live im Radio Europe1. Wie in solchen Fällen üblich, konnte dieser Erfolg erst deutlich später, am 14. Dezember, publik gemacht werden.