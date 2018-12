Razzia gegen Autoschieber - Suspendierter Berliner Polizist festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Razzia gegen Autoschieber - Suspendierter Polizist festgenommen (Symbolbild)

Bei einer Razzia gegen international organisierte Autoschieber ist ein suspendierter Berliner Polizist festgenommen worden. Beamte fassten den Mann bei einem Treffen mit mutmaßlichen Autodieben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde der suspendierte Polizist am Mittwoch gemeinsam mit drei Verdächtigen festgenommen. Am Donnerstagmorgen durchsuchten die Behörden im Zuge einer bundesweiten Razzia nach eigenen Angaben mehrere Gebäude in Berlin, darunter das Haus eines Autohändlers.