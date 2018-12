Chinesischer Fabrikarbeiter wird bei Arbeitsunfall auf Stahlspitzen aufgespießt – Ärzte retten ihn

© People’s Daily Chinesischer Fabrikarbeiter wird bei Arbeitsunfall auf Stahlspitzen aufgespießt – Ärzte retten ihn

Ein 49-jähriger Chinese ist bei der Arbeit in einer Porzellanfabrik nach der Fehlfunktion einer Maschine unter einem mechanischen Arm eingeklemmt worden. Dabei drangen zehn circa 30 Zentimeter lange und 1,5 Zentimeter breite Stahlstäbe in seinen Körper. Kollegen brachten ihn eiligst in ein Krankenhaus der Stadt Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan.