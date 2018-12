Stolpersteine zum Gedenken an Nazi-Opfer in Rom gestohlen

Quelle: www.globallookpress.com Stolpersteine zum Gedenken an Nazi-Opfer in Rom gestohlen (Symbolbild)

Unbekannte haben im Zentrum Roms 20 sogenannte Stolpersteine gestohlen, die zum Gedenken an italienische Holocaust-Opfer in eine Straße eingelassen waren. Die Messingtafeln des Künstlers Gunter Demnig seien in der Nacht zum Montag im Stadtteil Monti aus dem Pflaster entfernt worden, berichtete die jüdische Gemeinde in Rom auf ihrer Webseite Shalom.