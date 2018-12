Mindestens 22 tote Sicherheitskräfte in Afghanistan

Quelle: Reuters

Bei Gefechten in drei afghanischen Provinzen sind mindestens 22 Sicherheitskräfte getötet worden. In der westlichen Provinz Farah wurden in der Nacht zu Montag bei einem Überfall radikalislamischer Taliban auf einen Kontrollposten nahe der gleichnamigen Provinzhauptstadt mindestens zehn Polizisten getötet. Das sagte der Provinzrat Schah Machmud Naimi. Zwei weitere seien verletzt und zwei als Geiseln genommen worden.