China warnt Kanada vor "schwerwiegenden Konsequenzen" nach Festnahme von Huawei-Finanzchefin

Chinas Führung hat Kanada vor "schwerwiegenden Konsequenzen" in der Affäre um die in Vancouver inhaftierte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou gewarnt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur "Xinhua" vom Sonntag wurde Kanadas Botschafter am Vortag von Vizeaußenminister Le Yucheng zum Gespräch einbestellt. Dabei wurde dem Diplomaten der Protest gegen die Inhaftierung der Frau mitgeteilt.