"Meilenstein in der Demokratie": Mini-Wahlkabinen der CDU werden zum Twitter-Hit

Am ersten Tag des CDU-Parteitags drehte sich in Hamburg alles um die drei Kandidaten für den Parteivorsitz – auf Twitter zog unterdessen eine Nebendarstellerin die Aufmerksamkeit auf sich: eine kleine Sichtbegrenzung auf den Tischen im Plenarsaal. Die rund 1.000 Delegierten bauten sie am Freitag erstmals vor sich auf, um zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn zu entscheiden.