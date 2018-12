Wie jetzt? US-Lehrerin erzählte Kindern, dass es keinen Santa gibt – Schule entschuldigt sich

Quelle: Reuters USA: Lehrerin erzählt Kindern, dass es keinen Santa gibt – Schule entschuldigt sich (Symbolbild)

Eine Aushilfslehrerin an der Cedar Hill School in New Jersey hat sechsjährigen Kindern erzählt, dass Santa Claus nicht existiere. Außerdem sagte sie, dass es die Eltern seien, die die Weihnachtsgeschenke unter den Baum legten. Renntiere könnten ihr zufolge nicht fliegen, und die Zahnfee wie auch der Osterhase seien nur erfunden. Lisa Simek, eine besorgte Mutter, berichtete darüber bei Facebook. Daraufhin entschuldigte sich die Schulverwaltung, indem sie allen Eltern einen Brief schrieb.