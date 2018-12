Studie: Früh eingeschulte Kinder bekommen häufiger ADHS-Diagnose

Nach der Einschulung erhalten die jüngsten Kinder in einer Klasse weit häufiger eine ADHS-Diagnose als ihre ältesten Mitschüler. Das berichten US-Forscher der Harvard Universität nach einer Studie im renommierten "New England Journal of Medicine". Sie haben Versichertendaten von gut 400.000 Mädchen und Jungen ausgewertet.