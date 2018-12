Israels Polizei empfiehlt Anklage gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu

Quelle: Reuters Israels Polizei empfiehlt Anklage gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu (Archivbild)

Die israelische Polizei empfiehlt eine Anklage gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einem weiteren Korruptionsfall. Es gebe ausreichende Beweise für Bestechung, Betrug und Untreue Netanjahus im sogenannten Fall 4.000, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung der Polizei. Auch seine Frau Sara sei beteiligt gewesen.