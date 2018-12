Donald Trump: Drei Gipfelorte für nächstes Treffen mit Kim Jong-un im Gespräch

Quelle: Reuters (Archivbild)

Für das nächste Treffen zwischen Nordkoreas Staatschef Kim Jong-Un und Donald Trump sind dem US-Präsidenten zufolge drei unterschiedliche Gipfelorte im Gespräch. Noch sei aber offen, wo die für Januar oder Februar 2019 anvisierte Zusammenkunft stattfinden werde, sagte der Republikaner auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Buenos Aires an Bord seiner Regierungsmaschine Air Force One.