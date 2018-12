US-Soldaten sollen bis Ende Januar an Grenze zu Mexiko bleiben

Quelle: Reuters US-Soldaten sollen bis Ende Januar an Grenze zu Mexiko bleiben

Die US-Soldaten an der Grenze zu Mexiko sollen noch bis mindestens Ende Januar dort bleiben. Der Einsatz sei auf Bitte des Heimatschutzministeriums der USA bis einschließlich 31. Januar verlängert worden, teilte ein Pentagon-Sprecher am Freitag mit. Ursprünglich sollte der Einsatz Mitte Dezember vorbei sein. US-Präsident Donald Trump hatte die Soldaten an die Grenze verlegen lassen, weil mehrere Gruppen von Migranten aus Mittelamerika sich auf den Weg dorthin gemacht hatten.