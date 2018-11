Bande von schwedischen Auftragsmördern in Spanien ausgehoben

Bande von schwedischen Auftragsmördern in Spanien ausgehoben (Symbolbild)

Eine vor allem von Schweden gebildete Bande von Auftragsmördern ist an der spanischen Costa del Sol ausgehoben worden. In der Provinz Málaga im Süden Spaniens und im schwedischen Malmö seien insgesamt neun mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen worden, teilte die spanische Polizei am Freitag mit. Von den fünf in Málaga festgenommenen Personen seien unterdessen zwei unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.