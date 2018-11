Sacharowa: Trump sagt Treffen mit Putin nicht wegen Ukraine, sondern aus innenpolitischen Gründen ab

Quelle: Sputnik Sacharowa: Trump sagt Treffen mit Putin nicht wegen Ukraine, sondern aus innenpolitischen Gründen ab (Archivbild)

Dass der US-Präsident Donald Trump sein planmäßiges Treffen mit dem Präsidenten Russlands Wladimir Putin beim G20-Gipfel in Argentinien abgesagt hat, liegt nicht am Vorfall in der Straße von Kertsch, sondern an der innenpolitischen Lage in den USA. Diesen Standpunkt äußerte die offizielle Sprecherin des russischen Auswärtigen Amtes Maria Sacharowa.