Bruder von Honduras' Präsident wegen Kokainhandels in USA inhaftiert

Der Bruder des honduranischen Präsidenten, Juan Antonio Hernandez Alvarado ist in Miami festgenommen worden. Dem früheren Kongressabgeordneten "Tony" Hernández werden Drogenhandel und Waffenbesitz vorgeworfen, zudem soll er US-Ermittler angelogen haben, wie die US-Staatsanwaltschaft in New York am Montag mitteilte.