Quelle: Reuters Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zeigt sich empört über Krawalle in Paris

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat mit Empörung auf die Ausschreitungen bei den Protesten der "Gelbwesten" in Paris am Samstag reagiert. "Schande über jene, die die Sicherheitskräfte angegriffen haben, Schande über jene, die anderen Staatsbürgern und Journalisten gegenüber gewaltsam geworden sind", schrieb der Politiker auf Twitter. Für diese Gewalttätigkeiten gebe es in der Republik keinen Platz.