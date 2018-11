Sacharowa zu neuen Skripal-Videos: "So übertönt May-Regierung Brexit und eigene Rücktritte"

Sprecherin des russischen Auswärtigen Amtes Maria Sacharowa hat die Aufnahmen zur Salisbury-Affäre kommentiert, die von Scotland Yard neu veröffentlicht wurden. Es geht um Videoaufnahmen von Straßenüberwachungskameras in Salisbury, die die beiden von London im Skripal-Fall verdächtigten russischen Bürger Alexander Petrow und Russlan Boschirow zeigen, sowie Fotos des Parfumbehälters, in welchem sich angeblich der Stoff befand, mit dem die Skripals vergiftet wurden.

"Ich habe also drei Kurz-Dokumentarstreifen zur Stadtinfrastruktur von Salisbury genossen, sowie zwei Lichtbilder eines einfachen Kunststoffproduktes. Die neuen 'Beweise' wofür auch immer, die der Weltgemeinschaft vom Behördenplatzhalter Bellingcat und deren russischem Spiegel vorgelegt wurden, versetzen in Schock. Ich erspare mir bereits die rhetorischen Fragen – ich behaupte: Jawohl, auf diese primitive Weise übertönt die May-Regierung die Tagesordnung des Brexit und der eigenen Rücktritte. Zu banal? Naja, sie tun es so gut sie eben können", schrieb Sacharowa in sozialen Netzwerken.

