Patient ersticht Pfleger - Täter in Berlin auf der Flucht (Symbolbild)

Ein Patient einer Einrichtung für psychisch Kranke hat im Berliner Stadtteil Wedding einen Pfleger mit einem Messer niedergestochen und tödlich verletzt. Der 39-Jährige erlag wenig später seinen Verletzungen. Der Angreifer war nach der Attacke vom Freitagvormittag auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte.

Zahlreiche Beamte suchten in der Umgebung des Heims nach dem Messerstecher, die Polizei warnte vor einem Kontakt. (dpa)

❗️Derzeit sind zahlreiche Kolleg. im #Wedding nach einem Messerangriff im Einsatz.

Ein Mann wurde in einer Einrichtung in der Wiesenstr. schwer verletzt, der Verdächtige ist momentan flüchtig.

Wir bitten um Vorsicht!

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 16. November 2018

Das 39-jährige Opfer ist seinen Verletzungen erlegen.

Unsere 4. #Moko hat die Ermittlungen übernommen und ist auf der Anfahrt zum Tatort.

❗️Der Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig.#Wedding — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 16. November 2018

Aktualisierung: Mehrere Stunden nach einem tödlichen Messerangriff in einer Berliner Einrichtung für psychisch Kranke hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 30-Jährige sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, twitterten die Ermittler am Freitagnachmittag.

