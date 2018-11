USA: Disney-Park verbietet Mann Eintritt, der mit Trump-Plakat Rutsche hinunterfährt

Quelle: Reuters

Der Walt-Disney-Vergnügungspark in Florida hat dem Trump-Anhänger Dion Cini den Eintritt zu allen Karussellen verboten. Der 49-Jährige wurde letzte Woche auf einer Rutsche und auf einer Achterbahn fotografiert, als er ein Plakat mit Trumps Kampagnenlogo "Trump 2020" und ein weiteres mit dem Aufruf "Make America Great Again" ("Macht Amerika wieder großartig") in der Hand hielt. Der US-Amerikaner selbst bezeichnet seine Aktion als Guerilla-Vermarktung.