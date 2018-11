Iraner wegen Devisenschmuggels hingerichtet

Quelle: Reuters Iraner wegen Devisenschmuggels hingerichtet (Symbolbild)

Im Iran sind erstmals zwei Männer wegen Finanzbetrugs hingerichtet worden. Sie sollen mit dem Schmuggel von Goldmünzen und US-Dollar den Markt manipuliert und somit Schuld an der tiefen Finanzkrise des Landes haben. Wahid M. und Mohamed E. seien als Bandenführer am Mittwoch in einem Gefängnis in Teheran erhängt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Isna. Wahid M. wurde auch "Goldmünzen-Sultan" genannt, weil die Polizei bei seiner Verhaftung zwei Tonnen Goldmünzen entdeckt haben soll.