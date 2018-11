Mann erschießt schwangere Ex-Gattin mit Armbrust – Pfeil geht knapp an Embryo vorbei

Britische Ärzte kümmern sich nun um ein Frühchen, das einen tödlichen Angriff auf seine Mutter überlebt hat. Der Vorfall ereignete sich am Montag im Osten von London. Die 35-jährige Sana Muhammad wurde in ihrem Haus in Ilford mit einer Armbrust angeschossen. Der Pfeil ging wenige Zentimeter an dem 8-monatigen Embryo vorbei. Die Ärzte konnten das Baby durch Kaiserschnitt retten. Die Mutter erlag aber der schweren Verletzung.