Australischer "Nadel-Alptraum" geht weiter – jetzt sogar Birnen betroffen

Quelle: www.globallookpress.com Australischer "Nadeln-Alptraum" geht weiter – jetzt auch Birnen betroffen (Symbolbild)

Nur wenige Tage nach der ersten Festnahme in Australien im Zusammenhang mit den Erdbeeren, die versteckte Nadeln enthielten, hat der Skandal eine neue Dimension angenommen. Am Dienstag fand eine Mitarbeiterin des australischen Fernsehsenders ABC News Fremdkörper in einer Birne und stellte fest, dass es sich dabei um eine Nähnadel handelte.