Zahl der Opfer bei Bränden in Kalifornien steigt auf 50

Quelle: Reuters Zahl der Opfer bei Bränden in Kalifornien steigt auf 50 (Symbolbild)

Die Zahl der Opfer bei den Bränden in Kalifornien ist auf 50 gestiegen. In Nord-Kalifornien seien in dem Ort Paradise weitere sechs Leichen geborgen worden, so dass die Zahl der Opfer allein hier auf 48 gestiegen sei, sagte der Sheriff von Butte County, Kory Honea, am Dienstagabend (Ortszeit). Vor wenigen Tagen waren bereits im Süden des Staats bei Malibu zwei Leichen entdeckt worden. Dutzende weitere Menschen werden noch vermisst.