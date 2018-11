Durchbruch bei Brexit-Gesprächen: Unterhändler einigen sich auf Austrittsabkommen

Quelle: www.globallookpress.com

Die Brexit-Unterhändler Großbritanniens und der EU haben sich auf den Entwurf eines Austrittsabkommens geeinigt. Das teilte die britische Regierung am Dienstag mit. Am Mittwoch soll das Kabinett in London zusammenkommen, um den Text zu billigen.