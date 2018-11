Bremer Bamf-Außenstelle darf wieder Asylanträge bearbeiten

Die wegen fragwürdiger Asylbescheide in Verruf geratene Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) darf von Donnerstag an wieder über Asylanträge entscheiden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag in Berlin mit.