Arm mit Kreissäge abgetrennt - Ärzte nähen ihn wieder an

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Israelische Ärzte haben einem 20-Jährigen einen Arm wieder angenäht, den er sich selbst bei einem Unfall mit einer Kreissäge abgetrennt hatte. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, sagte eine Sprecherin des Jerusalemer Hadassah-Krankenhauses am Montag. "Er fängt schon an, die Finger wieder zu bewegen, und es gibt einen Pulsschlag in dem Arm", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.