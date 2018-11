Serbien erinnert mit Armeemanöver an das Weltkriegsende

Quelle: AFP Serbien erinnert mit Armeemanöver an Weltkriegsende (Archivbild)

Die serbischen Streitkräfte haben am Samstag ein großes Manöver abgehalten. "Niemand in der Region kann sich mit der serbischen Armee vergleichen", erklärte Präsident Aleksandar Vučić bei einem Besuch der Übung auf dem Truppenübungsplatz Pasuljanske Liwade bei Rawna Reka, 170 Kilometer südöstlich von Belgrad. Das eintägige Manöver trug die Bezeichnung "Jahrhundert der Sieger" und erinnerte an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.