Vieldeutiger "Tippfehler" bei Rede des Ministerpräsidenten Pakistans auf Staatssender

© PTV

Der pakistanische staatliche Sender PTV hat sich Ärger eingehandelt, nachdem er die Rede des pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan in China mit einem interpretationsfähigen „Tippfehler“ ausgestrahlt hatte. Ein peinlicher Fehler schlich sich in die Bildbetitelung ein: Anstatt der englischen Version von Peking (Beijing) stand da „Begging“ (auf Englisch betteln). Ironischerweise ging es bei dem Besuch in China um die Hoffnung, die Finanzhilfe zu erlangen.