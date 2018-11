US-Militär tötet bei Luftangriff in Somalia vier Al-Shabaab-Kämpfer

Quelle: AFP US-Militär tötet bei Luftangriff in Somalia vier Al-Shabaab-Kämpfer (Symbolbild)

Mit einem Luftangriff in Somalia haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben vier Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Der Angriff sei am Samstag nahe Araara bei Kismayo im Süden des ostafrikanischen Landes erfolgt, teilte das US-Militär am Sonntag mit. Es sei kollektive Selbstverteidigung gewesen, da bewaffnete Kämpfer kurz davor gewesen seien, verbündete Truppen anzugreifen.