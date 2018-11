Blitz tötet deutsche Touristin bei Unwetter in Italien

Quelle: www.globallookpress.com Blitz tötet deutsche Touristin bei Unwetter in Italien (Symbolbild)

Eine deutsche Touristin ist während eines Unwetters in Italien ums Leben gekommen. Die Frau sei auf der vor der Südwestspitze Sardiniens liegenden Insel San Pietro von einem Blitz getroffen worden, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Unglück habe sich am Freitagnachmittag ereignet, als die Frau mit ihrem Mann und ihrem Sohn unterwegs gewesen sei.