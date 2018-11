Frau überlebt nach sechs Tagen in Wüste – ihr Wagen stürzte in 15 Meter tiefe Schlucht

Eine Frau hat sechs Tage lang in einer Wüste im US-Bundesstaat Arizona gelebt, nachdem ihr Wagen von der Autobahn gestürzt war. Die 53-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das Auto krachte gegen eine Leitplanke und fiel in eine 15 Meter tiefe Schlucht. Die Frau hatte aber Glück, weil das Auto nicht auf den Grund prallte, sondern auf einem Mesquite-Baum gelandet ist.

Die Frau wurde von Mitarbeitern des Straßenbauamtes gefunden, als sie ein Loch in der Leitplanke bemerkten. Sie entdeckten dann das Fahrzeug. Es war niemand im Wagen, aber sie bemerkten menschliche Spuren, die zu dem Fluss Hassayampa führten. Etwa 450 Meter entfernt fanden die Retter die Frau. Sie war schwer verletzt und unter Flüssigkeitsmangel. Sie überlebte sechs Tage in der Wüste nur dank Wasser und Gras. Sie gab an, dass sie mehrere Tage in ihrem Wagen geblieben ist, bevor sie sich entschied, auszusteigen und nach Rettung zu suchen. Sie sagte, sie habe auch um Hilfe gerufen, aber niemand hörte sie.

